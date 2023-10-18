



В Израиле резко выросло количество погибших украинцев

В Израиле из-за постоянных атак боевиков ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Twitter.



"Согласно обновленному отчету, в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США число иностранцев, погибших в результате атаки", - отметил дипломат.



Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. При этом страну регулярно обстреливали ракетами с Сектора Газа. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках по Сектору Газа уже более недели наносят ракетные удары.



Известно, что в результате атак ХАМАС в Израиле гибнут иностранцы, в том числе и граждане Украины. Еще вчера, 17 октября, было известно о 13 погибших украинцах. Об этом заявляла первая леди Украины Елена Зеленская.