



В Израиле разрешат полиции использовать передовые камеры

Правительство, вероятнее всего, одобрит законопроект, который позволит полиции Израиля использовать в общественных местах передовые биометрические камеры.



По данным The Jerusalem Post, ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в воскресенье.



Уточняется, что правительство задним числом будет регулировать использование системы Hawk's Eye, идентифицирующей номерные знаки автомобилей на дорогах.



Законопроект инициировало министерство внутренней безопасности. Он был впервые одобрен в прошлом году правительством Беннета-Лапида, однако дальнейшего продвижения не было. На тот момент инициатива вызвала массовую критику за нарушение неприкосновенности частной жизни.