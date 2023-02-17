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В Израиле разрешат полиции использовать передовые камеры
17.02.2023 12:13 Алина Груднева

В Израиле разрешат полиции использовать передовые камеры

Правительство, вероятнее всего, одобрит законопроект, который позволит полиции Израиля использовать в общественных местах передовые биометрические камеры.

По данным The Jerusalem Post, ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в воскресенье.

Уточняется, что правительство задним числом будет регулировать использование системы Hawk's Eye, идентифицирующей номерные знаки автомобилей на дорогах.

Законопроект инициировало министерство внутренней безопасности. Он был впервые одобрен в прошлом году правительством Беннета-Лапида, однако дальнейшего продвижения не было. На тот момент инициатива вызвала массовую критику за нарушение неприкосновенности частной жизни.

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