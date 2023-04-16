



В Израиле проживает около 150 000 человек, переживших Холокост

Число переживших Холокост, проживающих в Израиле, составляет почти 150 000 человек, согласно статистическим данным, опубликованным в воскресенье Управлением по правам выживших в Холокосте в преддверии Дня памяти жертв Холокоста , пишет jns.



147 199 человек, переживших Холокост, проживающих в еврейском государстве, включают 521 иммигранта из Украины, которые в прошлом году были признаны пережившими нацистский геноцид.



День памяти жертв Холокоста, ежегодное мероприятие в Израиле, посвященное памяти шести миллионов евреев, убитых немцами и их пособниками, а также тех, кто сопротивлялся и участвовал в спасательных операциях, проходит в этом году с вечера понедельника до вечера следующего дня. Мрачный день включает двухминутную сирену в 10 часов утра по местному времени, когда страна замирает.



Одной из центральных тем памятных дат в этом году является еврейское сопротивление во время Холокоста, поскольку мир отмечает 80-летие восстания в Варшавском гетто .



Согласно данным, в прошлом году 462 человека, переживших Холокост, отметили свое 100-летие. Около 31 000 человек старше 90 лет. Средний возраст выживших — 85 лет, а самому молодому выжившему — 76 лет.



Хайфа является домом для самого большого населения, пережившего Шоа в Израиле, за ней следуют Иерусалим и Тель-Авив.



63% переживших Холокост в Израиле родились в Европе. Значительное число переживших Холокост прибыло из-за пределов Европы, в том числе из Марокко, Алжира, Ливии, Туниса и Ирака.



