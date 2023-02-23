



В Израиле призывают правительство к "немедленным действиям против фемицида"

В среду ряд организаций срочно обратились с письмом к министру национальной безопасности депутату Кнессета Бен-Гвиру в связи с ростом насилия в отношении женщин в Израиле. Обращение было сделано после того, как в среду произошло четвертое убийство женщины за последние две недели.



В письме содержится призыв доработать законодательство, которое введет в действие закон об электронных наручниках. Данная норма закона может стать спасением для женщин, живущих среди своих обидчиков.



В июне 2022 года Комиссия по общественной безопасности приняла в предварительном чтении законопроект, обязывающий виновников в домашнем насилии, в отношении которых был выдан охранный ордер, носить электронные браслеты отслеживания.



“Недавние убийства обязывают нас остановиться и осознать, что сегодня Израилю необходимо законодательство, доказавшее свою эффективность в других странах, чтобы гарантировать женщинам и детям безопасную среду обитания“, — говорится в письме Бен-Гвиру.



Организации призывают правительство взять на себя ответственность за сотни тысяч женщин и детей, живущих сегодня в Израиле в условиях физического, экономического и эмоционального террора.



“Мы требуем, чтобы вы сделали все возможное, чтобы предотвратить следующее убийство. На вашем столе лежит правительственный законопроект вашего министерства об электронных наручниках, который прошел первое чтение в предыдущем Кнессете. У вас есть полномочия внести законопроект о продолжении законодательства уже на следующей неделе. Электронные кандалы не только защитят женщин, но и переломят ситуацию, а для женщин, которые прячутся и боятся за свою жизнь, это позволит правоохранительным органам власти, чтобы защитить их“, - сказано в письме.



В общей сложности 24 женщины были убиты в результате убийств женщин в Израиле в течение 2022 года, в среднем два убийства женщин ежемесячно, говорится в ежегодном отчете Израильской обсерватории по убийствам женщин (IOF).



В отчете за 2022 год отмечается тревожное увеличение числа случаев фемицида, которое на 50% больше, чем в 2021 году, когда были убиты 16 женщин.

