



В Израиле предложен закон против террористического изнасилования

Законопроект об удвоении срока за изнасилование на национальной почве будет представлен в понедельник депутатом Кнессета от “Оцма Йегудит” Лимор Сон Хар-Мелех после жестокого изнасилования женщины из Гедеры на глазах у ее детей, случившегося в четверг. Сон Хар-Мелех объяснила в воскресенье, что за другие политически мотивированные преступления в уголовном кодексе удваивается наказание, а жертвы имеют право на дополнительную компенсацию за националистические преступления.



Насильник и пятеро его сообщников были арабами-бедуинами, проживающими в Негеве. По данным полиции, мужчины ворвались в дом жертвы и изнасиловали ее на глазах у сына, пока другие дети спали.



“Шокирующее изнасилование в Гедере, стало еще одним в череде ужасающих случаев изнасилования, совершенных в последние годы арабскими террористами с явным националистическим мотивом, использующим изнасилование как еще один инструмент в войне против Израиля”, – заявил Сонн Хар-Мелех. “Это терроризм во всех отношениях, и к нему следует относиться как к таковому”.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил в пятницу, что полиция “проверяет, является ли это изнасилованием на национальной почве, и если это действительно так, мой законопроект о более суровом наказании должен быть быстро продвинут”.



Глава совета Гедеры Йоэль Гамлиэль сказал, что он и его община надеются на ужесточение наказания за преступление.



Министр транспорта Мири Регев также поддержала закон об ужесточении наказания, заявив, что “мы без колебаний сделаем это”.



“Неоднократное повторение подобных событий свидетельствует об отсутствии сдерживания террористов”, – считает Сонн Хар-Мелех. “Законопроект, который я представлю завтра, призван положить конец националистическому терроризму и гарантировать, что эти недочеловеки будут гнить в течение многих лет за решеткой”.