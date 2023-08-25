



В Израиле пособия для украинских беженцев все еще заморожены: нет средств

Правительство заявило в четверг, что не может продлить медицинское страхование и льготы по социальной помощи для украинских беженцев из-за отсутствия финансирования, в ответ на ходатайство БАГАЦ по этому поводу.



Судья Офер Гроскопф назначил слушания по этому вопросу на следующей неделе, но не распорядился возобновить лечения, остановленное из-за дефицита бюджета.



“Несмотря на предпринятые усилия, на момент написания не найден источник средств и не сформированы необходимые бюджеты для того, чтобы продолжать оказывать медицинскую помощь гражданам Украины, в том числе обеспечивать немедленное решение проблемы лечения, которое уже назначено или начато”, — сообщили суду в своем ответе представители канцелярии премьер-министра и Минфина.



Правительство заявило суду, что решение по этому вопросу будет найдено “как можно скорее соответствующими сторонами”.



На прошлой неделе правительство заявило , что продлит льготы по медицинскому страхованию и социальной помощи примерно 14 000 украинских беженцев по крайней мере до конца этого года после двухнедельного перерыва.



