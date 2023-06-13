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елена зеленская
13.06.2023 17:10 Алина Груднева

В Израиле подтвердили информацию о предстоящем визите Зеленской

Резиденция президента Израиля Ицхака Герцога подтвердила информацию о предстоящем визите первой леди Украины Елены Зеленской.

Уточняется, что жена украинского лидера посетит Израиль на следующей неделе по приглашению супруги Герцога.

Ожидается, что в понедельник Зеленская с израильским президентом вместе посетят детское отделение медицинского центра "Шиба".

Также они встретятся с представителями некоммерческой организации NATAL, которая специализируется на лечении травм. В переговорах, помимо прочего, будут участвовать представители израильского МИД и Евросоюза.
 

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