



В Израиле ожидается астрономический скачок зарплат госслужащих и судей

Согласно опубликованным данным о средней зарплате в ЦБС, если новое правительство и избранный Кнессет не решат иначе, зарплаты чиновников и судей подскочит на 15%.



Согласно расчетам, зарплата президента Ицхака Герцога увеличится с 64.673 шекелей сейчас до 74.374 шекелей с января, а зарплата назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу составит 64.797 шекелей по сравнению 56,345 сегодня. Спикер Кнессета будет получать такую же зарплату, как и премьер-министр.



Кроме того, каждый министр в правительстве будет получать ежемесячную зарплату в размере 58,274 шекелей по сравнению с 50,673 сейчас, а члены Кнессета будут получать 52,065 шекелей в месяц по сравнению с 45,274. Глава оппозиции будет получать такую же зарплату, как и министры.



Зарплата председателя Верховного суда Эстер Хейс вырастет почти до 120 000 шекелей в месяц по сравнению с 104 000 шекелей сегодня, а зарплата всех судей, которая варьируется в зависимости от роли, конечно же, увеличится на 15% соответственно. В настоящее время средняя зарплата всех судей и кади составляет 60 000 шекелей, а это 900 сотрудников.



Общая годовая стоимость надбавки для всех указанных категорий служащих будет оцениваться более чем в 130 миллионов шекелей. Также есть еще сотни руководителей, чья зарплата, как ожидается, подскочит, включая сотни представителей местных органов власти и их заместителей, а также сотни чиновников, судей, раввинов и религиозных советов.



Замораживание зарплат должностных лиц до средней зарплаты по экономике, начавшееся два года назад из-за эпидемии короны, заканчивается в конце месяца. Согласно действующему закону, в начале января бюро статистики опубликует новую среднюю зарплату на 2023 год, которая, как ожидается, составит около 12 000 шекелей в месяц, по сравнению со средней зарплатой на 2020 год, которая тогда составляла 10 400 шекелей. В соответствии с этим зарплаты государственных служащих должны быть автоматически увеличены.