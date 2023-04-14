Новости » Политика
В Израиле ответили Насралле: очередной фейк из бункера
14.04.2023 17:45 Алина Груднева

В Израиле ответили Насралле: очередной фейк из бункера

Высокопоставленный политический деятель Израиля ответил генсеку "Хизбаллы" Хасану Насралле, который обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу во "лжи" относительно ударов по объектам террористов в Ливане.

Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

"Он слишком долго находится в бункере. Это очередной фейк из бункера", - сообщил источник.

Ранее Насралла объявил, будто Израиль в ответ на массированный ракетный обстрел севера нанес удары по "банановым плантациям" в Ливане.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы