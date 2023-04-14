



В Израиле ответили Насралле: очередной фейк из бункера

Высокопоставленный политический деятель Израиля ответил генсеку "Хизбаллы" Хасану Насралле, который обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу во "лжи" относительно ударов по объектам террористов в Ливане.



Об этом сообщает корреспондент радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.



"Он слишком долго находится в бункере. Это очередной фейк из бункера", - сообщил источник.



Ранее Насралла объявил, будто Израиль в ответ на массированный ракетный обстрел севера нанес удары по "банановым плантациям" в Ливане.

