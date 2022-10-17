



В Израиле ответили на призыв дать оружие Украине: не отражает нашу политику

Слова министра диаспоры Нахмана Шая о необходимости предоставить оружие Украине "не отражают политику" израильского правительства.

По данным Walla, такое заявление 17 октября сделали высокопоставленные представители министерства иностранных дел Еврейского Государства.

Соответствующий комментарий был сделан спустя несколько часов после того, как Дмитрий Медведев сказал , что поставки Израилем оружия в Украину разрушат отношения с Россией.

Накануне Шай выступил с таким призывом, комментируя новости о том, что Иран поставляет дроны-камикадзе России, которая использует эти БПЛА для бомбежек украинских городов, а также намерен предоставить баллистические ракеты.

"Стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь такую же, как предоставляют США и страны НАТО", - сказал Шай.