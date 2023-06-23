



В Израиле ответили на обвинения МИД РФ в “прославлении нацизма”

Пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят отреагировал на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в котором она раскритиковала израильского посла в Украине Михаила Бродского.



"Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной. Никто не в праве указывать государству Израиль, МИДу Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды", - написал пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят в Twitter.



Ранее, посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что "неправильно обуславливать поддержку Украины и помощь тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника". Бродский сказал, что, если "реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет".



Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на это заявила: "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев".



Она назвала Бандеру и Мельника "исчадиями ада", "позором народа Украины", добавив, что "это прославление нацизма".



