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В Израиле оценили важность визита Зеленского
03.11.2023 18:20 Алина Груднева

В Израиле оценили важность визита Зеленского

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится на продвинутой стадии.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

"Его визит станет важным сигналом", - прокомментировал сообщения в СМИ министр просвещения Израиля Йоав Киш.

Согласно репортажу, визит Зеленского станет мощным сигналом о том, что мощная коалиция Израиля, Украины, Европы и США выступает против оси Россия-Иран.

Как сообщалось ранее, ведутся переговоры относительно возможной поездки Зеленского в Израиль на следующей неделе.

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