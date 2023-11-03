



В Израиле оценили важность визита Зеленского

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится на продвинутой стадии.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Его визит станет важным сигналом", - прокомментировал сообщения в СМИ министр просвещения Израиля Йоав Киш.



Согласно репортажу, визит Зеленского станет мощным сигналом о том, что мощная коалиция Израиля, Украины, Европы и США выступает против оси Россия-Иран.



Как сообщалось ранее, ведутся переговоры относительно возможной поездки Зеленского в Израиль на следующей неделе.