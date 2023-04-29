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В Израиле назначили новый "день национального паралича"
29.04.2023 20:39 Алина Груднева

В Израиле назначили новый "день национального паралича"

Организаторы протеста против правовой реформы объявили предстоящий четверг "днем национального паралича".

Соответствующее заявление они сделали на акции протеста на Каплан в Тель-Авиве, которая проходит уже 17-ю неделю подряд.

Организаторы демонстраций обещают, что "остановят всю страну".

"В День национального паралича мы выйдем на десятки акций протеста по всей стране. В этот день мы официально сообщим ультраортодоксальному руководству - все кончено", - сказано в сообщении.


 

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