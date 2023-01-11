



"В Израиле начали говорить о смертной казни для LGBT"

Депутат Кнессета Михаль Шир, член Еш Атид ( и бывший член Ликуда) немало удивила журналиста Офера Хадада своим пламенным интервью о грядущих опасностях для членов LGBT с нынешним правительством в Израиле.



Госпожа Шир заявила: “Еще две недели назад было немыслимо, чтобы в школе обсуждали смертную казнь для LGBT. Они начинают внедрять тут опасную культуру”



На вопрос “”Кто говорит о смертной казни для геев?” Шир ответила: “Фактически, из-за того, что тут есть министры и заместители министров… Мы не сотрясаем воздух, мы говорим о том, что происходит здесь и сейчас - здесь и сейчас говорят о вето на решения БАГАЦа, закон, который лишает прав личности”.

