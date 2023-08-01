



В Израиле изучают возможность внедрения раздельного купания в заповедниках

Управление природы и парков Израиля заявляет, что “изучает возможность” внедрения раздельного купания по половому признаку в природных заповедниках.



Заявление было сделано после того, как министр охраны окружающей среды Идит Силман обнародовала план продления часов работы двух природных заповедников недалеко от Иерусалима.



“Мы готовимся и намерены реализовать план, но он все еще изучается юристами, и мы ждем их мнения”, — сообщила онлайн-изданию Times of Israel пресс-секретарь INPA Шломит Шавит.



Многие глубоко верующие ортодоксальные евреи воздерживаются от смешанного купания, считая это нескромным. Некоторые посетители возражают против введения сегрегации в общественных местах, они воспринимают это как необоснованное ущемление их гражданских прав и религиозное принуждение.



Согласно плану, заповедник вокруг оазиса Эйнот Цуким в Иудейской пустыне должен открыться для раздельного купания на 1,5 часа раньше, чем обычно, в 8 часов утра по средам и четвергам в августе. Согласно заявлению Силмана, в Эйн-Ханья, источнике недалеко от Иерусалима, часы работы будут продлены для раздельного купания с 17:00 до 20:00 по воскресеньям и средам в течение августа.



В 2020 году администрация парков по собственной инициативе объявила о разделенном времени купания в Эйнот Цуким на две даты в сентябре в некоторых бассейнах оазиса. Но на фоне протестов INPA отложила план до юридической экспертизы и в конечном итоге полностью отказалась от него.





