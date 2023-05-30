



В Израиле изучат роль медицинской системы в деле йеменских детей

Министр здравоохранения Моше Арбель в понедельник назначил комиссию для изучения участия медицинского сообщества в деле йеменских детей, пишет jpost.



Комиссия рассмотрит роль медицинского сообщества в исчезновении детей иммигрантов из Йемена, Балкан, стран Ближнего Востока и Северной Африки в период с 1948 по 1954 год.



Арбель принял решение о создании комиссии в связи с критикой проекта отчета, написанного внутренней командой Министерства здравоохранения. В заявлении министерства здравоохранения в понедельник отмечается, что профессор Шифра Шварц обнаружил, что проект доклада содержит методологические ошибки в методах редактирования и исследования, а также пробелы в фактических данных по делу.



В комиссию войдут судья в отставке Шуламит Дотан, которая будет председателем комиссии, профессор Шломо Мор Йосеф, председатель совета директоров больничной кассы "Леумит", и профессор Яаков Корах, заведующий отделением гинекологической онкологии в "Шиба Медикал".



В первые годы после создания Государства Израиль исчезли сотни младенцев новых олим. Многие родители подозревали, что больницы забирают их детей, лгут им об их смерти и отдают детей парам, которые хотели их усыновить.



Ряд предыдущих правительственных комиссий в своих расследованиях утверждали, что большинство детей на самом деле умерли, но семьи детей и активисты утверждали, что правительство уничтожило или проигнорировало документы и не предоставило полной картины.