



В Израиле готовят широкую амнистию

Ввоскресенье, 2 октября, президент Израиля Ицхак Герцог и министр юстиции Гидеон Саар сообщили, что в Израиле меняется порядок помилования осужденных преступников. В соответствии с новым порядком существенно расширяются полномочия юридических и государственных инстанций, отвечающих за помилование.



Как сообщили глава государства и министр юстиции на специальной конференции по вопросам помилования, проведенной в резиденции президента в Иерусалиме, расширенное право на помилование получат граждане в возрасте от 75 лет, инвалиды ЦАХАЛа, лица, страдающие посттравматическим расстройством психики, а также те, кто внес вклад в укрепление безопасности Израиля.



Одновременно будет уделено повышенное внимание реабилитации осужденных за преступления, которые были совершены до достижения совершеннолетия.



Новый порядок позволяет президенту Израиля при рассмотрении ходатайств о помиловании действовать более гибко, опираясь на собственные суждения.



Любое решение главы государства по данному вопросу должно быть вынесено с учетом как обстоятельств конкретного дела, так и рекомендаций государственных инстанций.



Новый порядок распространяется на ходатайства о помиловании, поданные до завершения года 75-летия независимости Израиля, то есть до 13 мая 2024 года.



"Помилование по случаю дат национального значения - традиция во многих государствах, в том числе и в Израиле, - сказал Герцог на конференции. - Мои предшественники предоставляли амнистию в канун 30-летия независимости и 15-летия освобождения Иерусалима".



"Я хотел бы поддержать эту традицию, исходя из наших важнейших ценностей, - продолжил президент. - 75-летие Израиля - превосходная возможность протянуть руку помощи нуждающимся, увидеть и понять проблемы тех, кого мы обычно не замечаем. Справедливое общество несет ответственность и за оказавшихся на обочине. Люди, понесшие наказание, тоже нуждаются в милосердии".



"Мы активно сотрудничаем с президентом, это союз смелых, - заявил министр юстиции Гидеон Саар. - Наши взгляды на проблему во многом совпадают. Даже после вынесения приговора, когда вина человека установлена однозначно, этот человек заслуживает сострадания со стороны общества".



"Мы не раз сталкивались со страшными человеческими историями, которые могли бы закончиться иначе, будь в них место милосердию, - подчеркнул министр юстиции. - Гуманность нашего общества, его еврейский характер проявляются в способности смилостивиться даже над теми, кто поднял руку на законность и моральные принципы".