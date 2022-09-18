



В Израиле борьбу с массовыми ДТП выведут на новый уровень

Правительство намерено усилить борьбу с массовыми ДТП, которые разрушают израильские семьи.

Об этом, открывая заседание 18 сентября, сказал премьер-министр Яир Лапид.

"Сегодня министр транспорта Мерав Михаэли внесет на утверждение правительства проект решения, которое поднимет на новый уровень и усилит борьбу с дорожно-транспортными происшествиями. Я помню тот момент: я вхожу в дом, родители ждут меня на пороге, плачут и говорят, что моя сестра погибла в автокатастрофе. Ей было двадцать четыре года", - сказал Лапид.

По словам главы правительства, каждая авария разрушает семьи.

"Самое ужасное то, что очень многие из этих ДТП можно предотвратить, если работать надлежащим образом. Государство Израиль сделало недостаточно для борьбы с ДТП", - добавил он.

Лапид подчеркнул, что в последние годы другие страны сумели снизить число смертельных происшествий на десятки процентов, потому что работали в правильном ключе.

"Нынешнее правительство Израиля намерено заняться и этой сферой", - резюмировал он.