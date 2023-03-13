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В Израиль репатриировались 50 тысяч неевреев
13.03.2023 20:45 Аркадий Бочаровский

В Израиль репатриировались 50 тысяч неевреев

Доктор Натаниэль Фишер из центра Шаарей Мада вэ Мишпат рассказал в эфире канала КАН о характере алии 2022 года.

По данным Фишера, за год в Израиль репатриировались 80 тысяч человек. Из них 50 тысяч человек - неевреи. Фишер говорит: "Мы можем с уверенность сказать, что в этом году побит рекорд нееврейской алии".

По данным Фишера, большинство репатриантов приехали не из Украины, но из России. Фишер сказал: Выяснилось, что у украинцев есть очень большой выбор - куда поехать. Перед ними открыты двери всех стран мира. Для граждан России открыто только одно государство Запада - Израиль, и поэтому есть приток десятков тысяч людей”.

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