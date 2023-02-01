



В Израиль прибыл президент Чада

Президент Чада Махамат Деби прибыл в Израиль в среду, сообщил его офис без каких-либо подробностей.



Визит состоялся через пять лет после того, как две страны оживили отношения, сообщает Jerudalem Post. Это первая поездка в Израиль для Деби, который вступил в должность после смерти отца в 2021 году.



Израиль и Чад возобновили отношения в 2018 году после визита в Иерусалим тогдашнего президента Идрисса Деби.



Нетаниягу назвал улучшение отношений с Чадом частью своей работы с арабскими и мусульманскими странами, которые хотят расширения.

