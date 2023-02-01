Новости » Политика
В Израиль прибыл президент Чада
01.02.2023 12:45 Ольга Белозерова

В Израиль прибыл президент Чада

Президент Чада Махамат Деби прибыл в Израиль в среду, сообщил его офис без каких-либо подробностей.

Визит состоялся через пять лет после того, как две страны оживили отношения, сообщает Jerudalem Post. Это первая поездка в Израиль для Деби, который вступил в должность после смерти отца в 2021 году.

Израиль и Чад возобновили отношения в 2018 году после визита в Иерусалим тогдашнего президента Идрисса Деби.  

Нетаниягу назвал улучшение отношений с Чадом частью своей работы с арабскими и мусульманскими странами, которые хотят расширения.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы