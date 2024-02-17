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В Ижевске ночью сгорело предприятие по производству дронов
17.02.2024 21:15 Катя Шульц

В Ижевске ночью сгорело предприятие по производству дронов

Предприятие зарегистрированное ранее как торговый центр загорелось по всей площади в 3500 квадратных метров в Ижевске в ночь на 17 февраля.

МЧС заявило, что здесь, кроме всего прочего производили бытовую химию. Однако один из Telegram-каналоы утверждает, что ранее это здание отдали под производство беспилотников. 

"Причины пожара неизвестны. По данному адресу находятся химическое предприятие "Ижсинтез-Химпро" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, еще в прошлом году отдали под производство беспилотников", – пишет ASTRA.



 

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