



В Италии приостановили доступ к ChatGPT из-за проблем с конфиденциальностью

Власти Италии приостановили доступ к чат-боту ChatGPT из-за проблем с конфиденциальностью. Об этом сообщает BBC.



Италия стала первой западной страной, которая ограничила доступ к нейросети.



Итальянское ведомство по защите персональных данных заявило, что решение было принято после массовой утечки персональных данных пользователей 20 марта. Помимо этого, власти страны также обвинили компанию-разработчика OpenAI в том, что в положении о конфиденциальности отсутствует информация о том, какие сведения собирает бот, и обоснование правовых оснований, на которых бот осуществляет массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов.



Теперь OpenAI должна уведомить власти Италии в течение 20 дней о принятых мерах. В противном случае ей может грозить штраф в размере до €20 миллионов или 4% от годового оборота.