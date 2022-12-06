



В Италии находятся 11 из 100 неофициальных китайских “полицейских участков”

В Италии находится самое большое количество неофициальных китайских “полицейских участков”, которых насчитывают более 100 по всему миру, говорится в отчете испанской группы по защите гражданских прав Safeguard Defenders.



Согласно отчету, Милан используется двумя местными китайскими органами общественной безопасности в качестве испытательного полигона для внедрения полицейской стратегии по наблюдению за китайским населением за границей и принуждению диссидентов к возвращению домой.



Safeguard Defenders в сентябре сообщила, что предположительно существует 54 таких участков по всему миру, что послужило поводом для полицейских расследований в 12 странах, включая Канаду, Германию и Нидерланды. В отчете , опубликованном в понедельник, группа указала, что выявила еще 48 дополнительных участков, 11 из которых находятся в Италии. Другие обнаружены в Хорватии, Сербии и Румынии.



Итальянские участки находятся в Риме, Милане, Больцано, Венеции, Флоренции, Прато, где проживает самая большая китайская община в Италии, и на Сицилии.



Китай заявил, что участки — это просто “сервисные станции”, созданные для оказания помощи китайским гражданам в бюрократических процедурах, таких как продление паспорта или водительских прав. Safeguard Defenders утверждает, что неофициальные полицейские участки используются Китаем для “преследований, угроз, запугивания и принуждения объектов к возвращению в Китай для преследования”.



Группа заявляет, что у нее есть доказательства запугивания для принуждения людей домой из Италии.



“Мы отслеживаем китайские данные и в апреле получили информацию от министерства общественной информации, которая показала, что 210 000 человек были убеждены вернуться всего за один год”, — сказала Лаура Харт, руководитель кампании Safeguard Defenders.



Италия, в которой проживает 330 000 китайских граждан является благодатной почвой для влияния Пекина благодаря множеству соглашений между двумя странами. Среди них — совместная схема полицейского патрулирования, впервые утвержденная в 2015 году, согласно которой китайская полиция временно патрулирует итальянские города якобы для помощи китайским туристам.



В отчете отмечается, что “несмотря на наличие на своей территории самого большого количества таких участков, итальянское правительство еще не объявило публично о расследовании деятельности китайских заграничных полицейских участков и не заявило об их незаконности”.