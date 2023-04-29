



В ISW рассказали об указе Путина по "узакониванию" депортации украинцев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины. Его проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



27 апреля Путин подписал указ "Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", определяющий лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях, заявивших о желании сохранить действующее гражданство и отказавшихся принять российские паспорта как "иностранных граждан" и лиц без гражданства, в настоящее время проживающих в Российской Федерации".



Аналитики отмечают, что этот указ закрепляет принудительные методы привлечения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Российские власти также продолжают другие попытки депортировать украинцев, особенно детей, в Россию по разным схемам.



"ISW продолжает считать, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть нарушением Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальной умышленной кампанией этнических чисток", - говорится в отчете.



Ключевые выводы

Российские войска в ночь на 27 апреля нанесли серию ракетных ударов по тыловым районам Украины.

Министерство обороны России подтвердило назначение вице-адмирала Владимира Воробьева новым командующим Балтийским флотом после перевода бывшего командующего Балтийским флотом адмирала Виктора Лиина на Тихоокеанский флот.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым кодифицировал условия дальнейшей масштабной депортации жителей оккупированных территорий Украины в Россию.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во время встречи министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели, Индия способствовал усилиям Кремля создать потенциальную антизападную коалицию.

Глава подконтрольной Кремлю Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл лишил сана протодиакона Русской православной церкви, не поддерживавшего вторжение России в Украину.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Кременной и по состоянию на 28 апреля постепенно продвигались северо-западнее Кременной.

Российские войска усиливают давление на трассу Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут.

Российские войска продолжали обычный огонь по косвенному наведению и оборонным операциям на юге Украины.

Президент России Владимир Путин поручил российским чиновникам развивать российскую индустрию беспилотников, вероятно, как часть усилий Кремля по постепенной мобилизации российской оборонно-промышленной базы (DIB).

Российские оккупационные власти продолжают объявлять программы меценатства с субъектами РФ.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы

приняла резолюцию

, осуждающую принудительную депортацию украинцев в Россию.