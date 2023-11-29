В исполнительном совете ОЗХО больше не будет России
России больше не будет в составе исполнительного совета Организации по запрету химического оружия.
Зато по итогам выборов в его состав впервые в истории вошла Украина.
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В частности, в исполнительный совет в 2024 году войдут: Украина, Польша, Литва, Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания, Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка, Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан, Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.
Совет состоит из 41 государства-члена ОЗХО, которые меняются каждые два года.
✅ #CSP28 Decision Adopted: Election of Member States to the Executive Council— OPCW (@OPCW) November 29, 2023
21 #OPCW Member States were elected to join the EC in 2024:
Africa: 🇩🇿 Algeria 🇬🇭 Ghana 🇳🇬 Nigeria 🇿🇦 South Africa
Asia: 🇧🇩 Bangladesh 🇮🇷 Iran 🇲🇾 Malaysia 🇵🇰 Pakistan
Eastern Europe: 🇱🇹 Lithuania 🇵🇱…