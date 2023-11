В исполнительном совете ОЗХО больше не будет России

России больше не будет в составе исполнительного совета Организации по запрету химического оружия.



Зато по итогам выборов в его состав впервые в истории вошла Украина.



В частности, в исполнительный совет в 2024 году войдут: Украина, Польша, Литва, Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания, Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка, Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан, Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.



Совет состоит из 41 государства-члена ОЗХО, которые меняются каждые два года.

