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В исполнительном совете ОЗХО больше не будет России
29.11.2023 18:11 Алина Груднева

В исполнительном совете ОЗХО больше не будет России

России больше не будет в составе исполнительного совета Организации по запрету химического оружия.

Зато по итогам выборов в его состав впервые в истории вошла Украина.

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В частности, в исполнительный совет в 2024 году войдут: Украина, Польша, Литва, Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания, Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка, Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан, Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала.

Совет состоит из 41 государства-члена ОЗХО, которые меняются каждые два года.

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