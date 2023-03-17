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В Испании завести собаку можно будет только после спецобучения
17.03.2023 18:10 Ирина Демьянова

В Испании завести собаку можно будет только после спецобучения

Парламент Испании принял закон о защите животных, предусматривающий изменения в Уголовный кодекс. Теперь за жестокое обращение с домашними любимцами предусмотрено более суровое наказание — от полутора лет тюрьмы. До сих пор самым суровым наказанием было полтора года за решеткой в случае смерти животного, пишет Еuronews.

Министр социальных прав Испании Ионе Беллара подчеркнула, что речь идет о первом в истории страны законе о правах животных, который должен положить конец “безнаказанности жестокого обращения с животными”.

Документ, в частности, обязывает всех, кто планирует завести собаку, пройти специальное обучение, и налагает запрет оставлять животное в одиночку более чем на 24 часа.

Закон также обязывает владельцев стерилизовать кошек, чтобы контролировать их рождаемость и не допускать убийства нежелательных котят или их выбрасывания на улицу.

С полутора лет заключения будут давать, если животное нуждается в ветеринарном лечении, до трех лет, если животное умирает при "обременительных обстоятельствах".

 

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