



В Испании прошли массовые пропалестинские демонстрации

САНА-Мадрид и ряд других испанских городов стали свидетелями массовых демонстраций в поддержку палестинского населения Газы.



Демонстранты призвали испанское правительство и международное сообщество прекратить сотрудничество с Израилем и предпринять практические действия, чтобы остановить кровопролитную войну.



Более 2500 человек приняли участие в акции протеста в столице Испании Мадриде, организованной по приглашению Мадридской платформы против НАТО и его баз и в координации с Палестинской национальной администрацией действий. Участники несли палестинские флаги и транспаранты, требуя прекращения израильской агрессии в Газе.



