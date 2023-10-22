Новости » Политика
22.10.2023 14:41 Анатолий Кравченко

В Испании прошли массовые пропалестинские демонстрации

САНА-Мадрид и ряд других испанских городов стали свидетелями массовых демонстраций в поддержку палестинского населения Газы.

Демонстранты призвали испанское правительство и международное сообщество прекратить сотрудничество с Израилем и предпринять практические действия, чтобы остановить кровопролитную войну.

Более 2500 человек приняли участие в акции протеста в столице Испании Мадриде, организованной по приглашению  Мадридской платформы против НАТО и его баз  и в координации с Палестинской национальной администрацией действий. Участники несли палестинские флаги и транспаранты, требуя прекращения израильской агрессии в Газе.

 

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