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В Испании призывают ввести санкции против Нетаниягу
19.10.2023 18:32 Наталья Богинская

В Испании призывают ввести санкции против Нетаниягу

 “Необходимо срочно приостановить дипотношения с Израилем и провести на европейском уровне дебаты о применении показательных экономических санкций… Это уже было сделано в отношении РФ. Мы уже слишком затягиваем с применением санкций к Израилю, а именно к Нетаньягу, министру обороны Израиля и ко всем остальным”, – заявила министр социальных дел Испании Беларра.

16 октября Беларра призывала испанцев выйти на улицы и проводить демонстрации против грядущей наземной операции.

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