



В Испании призывают ввести санкции против Нетаниягу

“Необходимо срочно приостановить дипотношения с Израилем и провести на европейском уровне дебаты о применении показательных экономических санкций… Это уже было сделано в отношении РФ. Мы уже слишком затягиваем с применением санкций к Израилю, а именно к Нетаньягу, министру обороны Израиля и ко всем остальным”, – заявила министр социальных дел Испании Беларра.



16 октября Беларра призывала испанцев выйти на улицы и проводить демонстрации против грядущей наземной операции.