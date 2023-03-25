



В Испании полицейские занимались сексом с активистами для разведки информации

Правительство Испании подверглось очередной критике. В этот раз в связи с тем, что полицейские проникли в ультралевые и зеленые группы и занимались сексом с активистами, чтобы завоевать их доверие и получить информацию, сообщает France 24.



Скандал вспыхнул, когда в январе каталонское издание La Directa сообщило, что офицер полиции по имени Даниэль Эрнандес имел сексуальные отношения с разными участниками барселонского сквота и ультралевых движений с 2020 года. По данным другого издания, интимные отношения в одном случае продолжались почти год.



Шесть женщин подали жалобу на офицера, обвинив его в сексуальном насилии. Они утверждают, что их сексуальное согласие было получено на основе лжи.



Скандал усилился после того, как на прошлой неделе мадридский филиал климатической активистской группы Extinction Rebellion заявил, что в нее проникла женщина-офицер полиции, “имевшая сексуальные отношения по крайней мере с одним из ее участников”.



В Испании дело Эрнандеса вызвало возмущение, особенно в Каталонии — регионе, где произошел худший политический кризис в стране за десятилетие из-за неудавшегося референдума о независимости в 2017 году.



Это произошло после того, как в прошлом году правительство Испании признало, что шпионило по мобильным телефонам 18 лидеров каталонских сепаратистов с помощью израильской шпионской программы Pegasus.



“Где ваш нравственный предел? Это не только угроза политическим свободам, идеологическим свободам, но и, кажется, сексуальным свободам”, — заявлял ведущий законодатель каталонской сепаратистской партии ERC Габриэль Руфиан, обращаясь к премьер-министру Испании Педро Санчесу.



Коалиционное правительство Санчеса регулярно полагается на ERC для принятия законодательства в парламенте. Критика также поступала от ультралевой партии Podemos.



Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения партии ERC в “незаконной деятельности” полиции и назвал их ложью.

