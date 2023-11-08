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В Испании и Бельгии требуют ввести санкции против Израиля
08.11.2023 20:14 Алина Груднева

В Испании и Бельгии требуют ввести санкции против Израиля

Министр по социальным правам, лидер испанской партии "Подемос" Ионе Беларра потребовала ввести санкции против Израиля.

Она обвинила Еврейское Государство в "геноциде", призвав "наказать" страну, как Россию за войну в Украине.

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Аналогичные меры из-за авиаударов по Газе призывает ввести вице-премьер Бельгии Петра де Саттер. Она предлагает запретить израильтянам въезд в страну.

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