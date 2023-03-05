



В Испании готовят закон о равном доступе женщин к руководящим постам

Глава правительства Испании Педро Санчес анонсировал закон о равных возможностях для женщин при занятии ключевых должностей в политике, администрации, ассоциациях и крупных компаниях. С соответствующим объявлением премьер выступил в субботу, 4 марта, на заседании Испанской социалистической рабочей партии в Мадриде.



"Если женщины составляют половину общества, то они имеют право на половину политической и экономической власти", - отметил председатель Совета министров Испании.



Законопроект, как ожидается, будет одобрен кабинетом министров 7 марта. Документ предусматривает длительный переходный период и принятие законодательных поправок. Квота в 50 процентов в дальнейшем будет распространяться на состав правительства и двухпалатного парламента страны. В действующем кабинете 60 процентов - женщины, однако в парламенте их доля - существенно ниже 50 процентов.