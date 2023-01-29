



В Исфахане мог быть уничтожен завод гиперзвуковых ракет

Корреспондент ynet Рон Бен Ишай сообщает, что атака в Исфахане, по всей видимости, была очень успешной, и, согласно иранским источникам, были повреждены четыре объекта по разработке оружия.



Пораженные цели находятся глубоко на территории Исламской Республики - в сотнях километров от берегов Персидского залива, Каспийского моря и границ с соседними странами. Поэтому вполне вероятно, что эти беспилотники-смертники были запущены изнутри Ирана.



Только государственное образование обладает разнообразными ресурсами, необходимыми для проведения такой сложной и дорогостоящей операции нападения, с такой высокой точностью и успехом. На Ближнем Востоке действуют только три государства с такими передовыми возможностями: Соединенные Штаты, Израиль и, в ограниченной степени, Азербайджан. Американцы сейчас заинтересованы в сохранении спокойствия на Ближнем Востоке, чтобы они могли сосредоточиться на войне в Украине и стратегическом конфликте с Китаем.



У Азербайджана действительно есть конфликт с Ираном, и вчера было совершено нападение на их посольство в Тегеране, но это не объясняет атак против объектов, расположенных так далеко от Тегерана и ирано-азербайджанской границы. Можно также предположить, что азербайджанцы очень боятся своего могущественного соседа, который может навредить им множеством способов.



Американские официальные лица сообщили "Wall Street Journal", что именно Израиль осуществил ночную атаку, и в свете вышеизложенного нет причин сомневаться в этом утверждении. Вполне вероятно, что сегодняшняя акция была инициирована и осуществлена Моссадом, возможно, при сотрудничестве других сторон. Другой вывод заключается в том, что это атака на иранский объект, вероятно, связанный с программой ядерного оружия режима аятолл, деятельность которого может создать серьезную угрозу для государства Израиль.



О серьезности угрозы, возможно, можно судить по тому факту, что, по данным зарубежных изданий, это первый раз, уже почти год, когда Израиль бомбит ядерные или военно-промышленные объекты в глубине иранской территории. Последний раз дроны-смертники (вероятно, беспилотники) применялись также в феврале прошлого года. Тогда завод по производству военных беспилотников и склад были атакованы недалеко от города Керманшах на севере Ирана, в самом сердце курдского региона.



Атака могла уничтожить способность Ирана продолжать производство большого количества тех же самых беспилотников-смертников, которые Иран поставлял России и с помощью которых они сейчас атакуют Украину. Возможно, что та же атака, приписываемая Моссаду в Керманшахе, теперь мешает иранцам продавать русским еще большее количество БПЛА Shahid 136 и 139.



Но также возможно, что атака была направлена против другой системы вооружений, которая, возможно, должна была лишь косвенно служить иранской ядерной программе. Возможно, это гиперзвуковые ракеты - последнее слово в области высокоточных ракет и вооружений. Иранцы заинтересованы в разработке таких ракет, поскольку они очень быстрые (как минимум в 5 раз больше скорости звука), точные и обладают способностью к маневрированию. Эти характеристики могут позволить гиперзвуковым и ультразвуковым ракетам успешно проникать через системы ПВО Израиля.



Пока гиперзвуковые ракеты есть только у Китая и России, которая запустила несколько из них - типа "Кинжал" - во время войны в Украине. Соединенные Штаты разрабатывают такие ракеты ускоренными темпами, но все еще отстают. Вполне вероятно, что иранцы - возможно, с помощью России - пытаются разработать гиперзвуковое оружие, которое в будущем может быть использовано ими для запуска ядерной боеголовки с любой выбранной ими целью на Ближнем Востоке (включая, конечно, Израиль), в Европе и даже на американском континенте. Гиперзвуковое оружие, даже без ядерной боеголовки, придаст Ирану статус мировой военной державы, позволяя ему навязывать свою волю за тысячи километров от своих границ.



После уничтожения беспилотников в Керманшахе иранцы отреагировали бурной реакцией, выпустив ракеты по зданию в курдском городе Эрбиль на севере Ирака, в котором, по их утверждению, находился военный лагерь, где Моссад готовит курдов для нападения в Ираке. Следует также учитывать, что эта атака в Исфахане, поразившая очень важный объект, приведет к ответным действиям Ирана.

