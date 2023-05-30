



В Иране заявили об аресте 14 израильских агентов

Иран утверждает, что арестовал отряд из 14 повстанцев, которые, по словам высокопоставленных чиновников иранской системы правосудия, планировали нападения на иранской территории по указанию Израиля.



Иранская служба новостей Tasnim цитирует чиновника иранской системы правосудия, который утверждает, что местным силам безопасности удалось раскрыть на северо-западе Ирана сеть из 14 агентов на службе у Израиля, которые планировали убийства различных личностей в Иране.



Источник не уточнил, кто был целью агентов. "14 членов сети, связанных с Израилем, были арестованы, когда они пытались идентифицировать и убить несколько человек", — сказал чиновник.



В последние месяцы власти Ирана несколько раз заявляли, что им удалось раскрыть группы, которые работали на службе у Израиля, шпионили за Ираном и даже планировали проводить операции против режима. Некоторые из задержанных были приговорены к смертной казни и публично казнены.