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В Иране закрыли более 150 предприятий за несоблюдение законов о хиджабе
16.04.2023 18:48 Ирина Демьянова

В Иране закрыли более 150 предприятий за несоблюдение законов о хиджабе

Иранская полиция сообщает, что власти закрыли более 150 предприятий за 24 часа за несоблюдение обязательства женщин носить хиджаб в соответствии со строгим исламским дресс-кодом Ирана.

О закрытии было объявлено на следующий день после того, как полиция заявила, что они реализовали план борьбы с женщинами, нарушающими закон, с использованием камер наблюдения и технологии распознавания лиц.

Требование к женщинам носить хиджаб в общественных местах было закреплено законом вскоре после Исламской революции 1979 года.

“К сожалению, полиции пришлось опечатать 137 магазинов и 18 ресторанов и приемных за несоблюдение предыдущих предупреждений о дресс-коде”, цитирует информационное агентство Tasnim представителя полиции Саида Монтазерольмахди.
 

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