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В Иране задержали семью приговоренного к смерти футболиста
28.12.2022 21:42 Наталья Богинская

В Иране задержали семью приговоренного к смерти футболиста

В Иране был принудительно посажен рейс компании Mahan, на борту которого находились жена и дочь футболиста Али Даеи. 

Семья хотела вылететь в Дубай, но самолет посадили на одном из аэродромов, заставили семью Даеи выйти из самолета и сообщили, что им запрещено покидать Иран. 

Али Даеи считается величайшим  иранским футболистом всех времен. Среди прочего, он играл 13 лет в сборной Ирана, где забил 109 голов, что является абсолютным рекордом в национальном футболе. 

53-летний Даеи встал на сторону протестантов, поддержав борьбу за права женщин в Иране. Он был задержан во время одной из акций и отправлен в тюрьму. Вместе с ним к смертной казни приговорены еще 15 тысяч человек. 

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