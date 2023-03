В Иране вспыхнули протесты из-за отравления школьниц

Обеспокоенные родители протестовали в столице Ирана Тегеране и других городах в субботу из-за волны предполагаемых отравлений, которые затронули школьниц в десятках школ , согласно иранским информационным агентствам и видео в социальных сетях. За последние месяцы до сих пор необъяснимые болезни затронули сотни школьниц. Иранские официальные лица считают, что девочки могли быть отравлены, и обвинмлм в этом врагов Тегерана.



Министр здравоохранения страны заявил, что девочки пострадали от атак с применением “слабого яда”, а некоторые политики предположили, что девочки могли стать мишенью радикальных исламистских группировок, выступающих против образования девочек.



В субботу болезнь затронула более 30 школ как минимум в 10 из 31 провинции Ирана. Согласно видео, размещенных в социальных сетях, видно, как родители собираются в школах, чтобы забрать своих детей домой, а некоторых учеников доставляют в больницы на скорой помощи или автобусах. Согласно видео, подтвержденному Reuters, собрание родителей возле здания министерства образования в Тегеране в субботу в знак протеста против болезней превратилось в антиправительственную демонстрацию. Аналогичные акции протеста прошли еще в двух районах Тегерана и других городах, включая Исфахан и Рашт.





families of poisoned schoolgirls in #tehran gathered at ministry of education branch of district 5 of #tehran to protest the serial poisoning of iran girl's school in the past 3 months.#SaveIranianSchoolgirls #StopBioOppressionInIran #DontGasOurGirls pic.twitter.com/tVZh3fLrfi https://t.co/DvDDWXFlql