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В Иране вспыхнули протесты из-за отравления школьниц
04.03.2023 21:25 Наталья Богинская

В Иране вспыхнули протесты из-за отравления школьниц

Обеспокоенные родители протестовали в столице Ирана Тегеране и других городах в субботу из-за волны предполагаемых отравлений, которые затронули школьниц в десятках школ , согласно иранским информационным агентствам и видео в социальных сетях. За последние месяцы до сих пор необъяснимые болезни затронули сотни школьниц. Иранские официальные лица считают, что девочки могли быть отравлены, и обвинмлм в этом врагов Тегерана.

Министр здравоохранения страны заявил, что девочки пострадали от атак с применением “слабого яда”, а некоторые политики предположили, что девочки могли стать мишенью радикальных исламистских группировок, выступающих против образования девочек.

В субботу болезнь затронула более 30 школ как минимум в 10 из 31 провинции Ирана. Согласно видео, размещенных в социальных сетях, видно, как родители собираются в школах, чтобы забрать своих детей домой, а некоторых учеников доставляют в больницы на скорой помощи или автобусах. Согласно видео, подтвержденному Reuters, собрание родителей возле здания министерства образования в Тегеране в субботу в знак протеста против болезней превратилось в антиправительственную демонстрацию. Аналогичные акции протеста прошли еще в двух районах Тегерана и других городах, включая Исфахан и Рашт.

В пятницу Управление ООН по правам человека в Женеве призвало к прозрачному расследованию предполагаемых нападений, и страны, включая Германию и США, выразили обеспокоенность.

Иран отказался от своих обвинений иностранного вмешательства и назвал их “поспешной реакцией”, заявив в пятницу, что расследует причины инцидентов.

Школьницы принимали активное участие в антиправительственных протестах, начавшихся в сентябре. Они снимали свои обязательные хиджабы в классах, разрывали фотографии верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и желали ему смерти.

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