



В Иране возобновились антиправительственные протесты после казни трех человек

Антиправительственные протесты возобновились в городах по всему Ирану в выходные после того, как в пятницу власти казнили трех иранцев, принимавших участие в протестах в прошлом году, сообщает jpost.



Салех Мирехашеми, Маджид Каземи и Саид Якуби были казнены после ареста за участие в ноябрьском расстреле двух членов военизированных формирований Басидж и сотрудника правоохранительных органов в Исфахане на фоне общенациональных протестов, вызванных смертью Махсы Амини.



Амини была убита, когда находилась под стражей в Тегеранской "полиции нравов" после того, как в сентябре прошлого года якобы нарушила правила ношения хиджаба.



По сообщению Радио Свободная Европа/Радио Свобода, несмотря на то, что трое были арестованы по подозрению в убийстве членов Басидж и полицейского, приговор суда, обнародованный их семьями, показал, что смертный приговор был вынесен за "ведение войны против Бога", который обычно используется против политических диссидентов.



По сообщениям оппозиционных СМИ, по меньшей мере семь иранцев, принимавших участие в протестах в прошлом году, были казнены иранскими властями. Во время протестов было застрелено более 500 демонстрантов.



Протестующие собрались в Тегеране, Карадже, Захедане, Мешхеде, Абданане и Исфахане, а также в других местах в пятницу и субботу. Сообщается, что кадры протестов , опубликованные аккаунтом 1500tasvir и связанными с оппозицией СМИ, показывают, как протестующие скандируют "Смерть диктатору", "Мы будем сопротивляться до конца", "Исламское правительство, убийца каждого иранца" и "Если мы не Объединимся, нас убьют по одному", среди прочих лозунгов.



