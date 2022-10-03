



В Иране верят в возрождение ядерной сделки

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что возобновить ядерную сделку с мировыми державами все еще возможно, несмотря на затянувшиеся переговоры по этому вопросу.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Все еще есть возможность и шанс возобновить реализацию ядерной сделки. В настоящее время предпринимаются усилия с европейским координатором и другими посредниками, включая министерства иностранных дел соседних стран, для обмена сообщениями для достижения соглашения", - заявил на своей еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства Насер Канани.

