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В Иране верят в возрождение ядерной сделки
03.10.2022 15:39 Ольга Белозерова

В Иране верят в возрождение ядерной сделки

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что возобновить ядерную сделку с мировыми державами все еще возможно, несмотря на затянувшиеся переговоры по этому вопросу. 

Об этом сообщает Times of Israel.

"Все еще есть возможность и шанс возобновить реализацию ядерной сделки. В настоящее время предпринимаются усилия с европейским координатором и другими посредниками, включая министерства иностранных дел соседних стран, для обмена сообщениями для достижения соглашения", - заявил на своей еженедельной пресс-конференции официальный представитель министерства Насер Канани.
 

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