



В Иране угрожают “безжалостно” преследовать женщин без хиджаба

Столкнувшись с растущим числом женщин, нарушающих обязательный дресс-код , глава судебной системы Ирана пригрозил “беспощадно” преследовать в судебном порядке женщин, которые появляются на публике без хиджаба, сообщили иранские СМИ в субботу.



Предупреждение Голамхоссейна Мохсени Эджеи последовало за заявлением Министерства внутренних дел в четверг, которое усилило правительственный закон об обязательном ношении хиджаба.



“Раскрытие информации равносильно вражде с (нашими) ценностями“, — цитирует Эджеи несколько новостных сайтов. Те, “кто совершает такие аномальные действия, будут наказаны“ и будут “преследоваться без пощады“, сказал он, не сказав, что влечет за собой наказание.



Эджей, председатель Верховного суда Ирана, заявил, что сотрудники правоохранительных органов “обязаны передавать в судебные органы очевидные преступления и любые аномалии, противоречащие религиозному закону и происходящие публично“.



Все больше иранских женщин сбрасывают хиджаб после смерти 22-летней курдской женщины, задержанной полицией нравов в сентябре прошлого года. Махса Амини была задержана якобы за нарушение правил ношения хиджаба.



Правительственные силы жестоко подавили многомесячное общенациональное восстание, развязанное ее смертью.



Тем не менее, рискуя быть арестованным за нарушение обязательного дресс-кода, женщин часто можно увидеть в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране.



Согласно иранскому закону шариата, введенному после революции 1979 года, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть свою фигуру. Нарушители столкнулись с публичным выговором, штрафами или арестом.



Описывая хиджаб как “одну из цивилизационных основ иранской нации” и “один из практических принципов Исламской Республики“, в заявлении МВД в четверг говорится, что в этом вопросе не будет “отступления или терпимости“.

