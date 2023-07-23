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В Иране прокомментировали операцию Нетаниягу
23.07.2023 13:31 Ирина Демьянова

В Иране прокомментировали операцию Нетаниягу

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани отреагировал на то, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу вчера вечером установили кардиостимулятор, и связал его состояние здоровья  со спорами вокруг запланированных правительством судебных реформ.

"В новостях сообщается, что врачи установили кардиостимулятор сердца премьер-министра сионистского оккупационного режима, — написал Канаани. - Но ясно, что кризис в сердце сионистского режима глубже, чем кризис в сердце его премьер-министра".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прошел процедуру имплантации кардиостимулятора в медицинском центре Шиба в Тель-ха-Шомер в ночь на субботу.

Операция Нетаниягу совпала с обсуждениями в Кнессете "законопроекта обосновании разумности" перед ожидаемым принятием законопроекта завтра.

 

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