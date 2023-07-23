



В Иране презентовали новую версию "шахедов": назван в честь Газы

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) презентовал модернизированную версию беспилотного летательного аппарата Shahed-149 под названием Gaza. Об этом сообщает IRNA в воскресенье, 23 июля.



Указано, что презентация прошла на авиабазе КСИР в городе Кашан в провинции Исфахан. БПЛА оснащена новой системой шасси и точками подвески.



Усовершенствованный аппарат вроде бы способен находиться в воздухе более 35 часов и преодолевать 7 тыс. км за одну миссию.



Утверждается, что после принятия на вооружение этот дрон позволит иранским военным улучшить разведку.



Впервые Shahed-149 был представлен в мае 2021 г. и назван в честь Газы. Этот беспилотник очень похож на американский дрон MQ-9 Reaper.

