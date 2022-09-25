Новости » Политика
В Иране осудили поддержку "бунтовщиков" со стороны США
25.09.2022 18:23 Ольга Белозерова

В Иране осудили поддержку "бунтовщиков" со стороны США

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что поддержка "бунтовщиков" Соединенными Штатами Америки противоречит дипломатической позиции Вашингтона в отношении Исламской Республики.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Мирный протест - право каждой нации. Однако вмешательство США в дела Ирана и поддержка "мятежников" в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе", - заявил глава иранского МИДа. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы