



В Иране осудили поддержку "бунтовщиков" со стороны США

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что поддержка "бунтовщиков" Соединенными Штатами Америки противоречит дипломатической позиции Вашингтона в отношении Исламской Республики.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Мирный протест - право каждой нации. Однако вмешательство США в дела Ирана и поддержка "мятежников" в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе", - заявил глава иранского МИДа.