



В Иране обещают сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной программе

Глава ядерной программы Ирана настаивает на том, что его правительство будет сотрудничать с международными инспекторами в отношении любой "новой деятельности".



Его заявление последовало за эксклюзивным сообщением Associated Press о новой системе подземных туннелей Тегерана возле завода по обогащению ядерного топлива.



Выступая сегодня перед журналистами после заседания кабинета министров, Мохаммад Эслами из Организации по атомной энергии Ирана пытается описать интерес к объекту как случай давления на Израиль.



Его заявление последовало за эксклюзивным сообщением Associated Press о новой системе подземных туннелей Тегерана вблизи объекта по обогащению ядерного топлива.



Выступая сегодня перед журналистами после заседания правительства, представитель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами попытался описать интерес к объекту как случай, когда Израиль чувствует давление.



"Исламская Республика Иран работает под гарантиями МАГАТЭ, и всякий раз, когда [она] хочет начать новую деятельность, она согласовывает свои действия с МАГАТЭ и действует соответствующим образом", - говорит Эслами.



В МАГАТЭ не ответили на вопросы AP о строительстве в Натанзе, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана. Натанз стал предметом международной озабоченности с тех пор, как о его существовании стало известно два десятилетия назад.

