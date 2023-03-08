



В Иране гражданина Франции приговорили к тюрьме. Семья: его жизнь в опасности

Иран приговорил к шести с половиной годам тюремного заключения по обвинению в национальной безопасности гражданина Ирландии и Франции. Мужчина содержится под стражей с октября и имеет проблемы со здоровьем, что по словам его семьи, означает, что его жизнь находится в опасности.



Бернар Фелан, парижский консультант по путешествиям, был арестован в октябре в городе Мешхед и с тех пор находится под стражей.



Он один из примерно двух десятков иностранцев, заключенных в тюрьму в Иране, которых называют заложниками, чтобы добиться уступок от Запада.

64-летний Фелан обвиняется в передаче информации враждебному государству. Он отрицает все обвинения.



На предварительном слушании 20 февраля, он был приговорен к трем с половиной годам заключения с вычетом по состоянию здоровья и возрасту.

Но на втором слушании 26 февраля приговор был увеличен до шести с половиной лет, говорит семья.



“Здоровье Бернарда вызывает серьезные опасения, его жизнь в опасности”, — говорится в заявлении семьи.



Семья говорит, что его здоровье «значительно ухудшилось» во время содержания под стражей, и что он ежедневно нуждается в лекарствах от ряда проблем со здоровьем, и что они опасаются, что его запасы заканчиваются.



Проблемы со здоровьем включают сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию, высокий риск инсульта и почечной недостаточности, а также проблемы с костями, которые вызывают сильную хроническую боль, а его зрение также ухудшается.



В январе Фелан объявил сухую голодовку в знак протеста против своего задержания, но прекратил ее по просьбе своей семьи, которая боялась, что он умрет.



В связи с тем, что с сентября в Иране бушуют протесты против режима, Фелана обвинили в том, что он фотографировал сожженную мечеть и полицейских, а также отправлял изображения в британскую газету.



Его также обвиняют в краже 900-летней глиняной посуды из деревни.



Шестеро французских граждан, названных министерством иностранных дел Франции “заложниками”, в настоящее время находятся в тюрьме Ирана.



