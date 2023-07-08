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В Иране двое мужчин повешены за нападение на святыню
08.07.2023 09:47 Ирина Демьянова

В Иране двое мужчин повешены за нападение на святыню


Иран казнил двух человек в субботу за нападение на шиитскую святыню, в результате которого в октябре погибли по меньшей мере 13 человек и ответственность за которое взяла на себя военизированная группировка “Исламское государство”, сообщили в субботу иранские государственные СМИ.

Оба были повешены на рассвете в южном городе Шираз, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

Согласно СМИ, во время суда мужчины заявили , что были в контакте с “Исламским государством” в соседнем Афганистане и помогли организовать нападение на святыню Шах Чераг в Ширазе.

На кадрах с камер видеонаблюдения, транслируемых по государственному телевидению, видно, как нападавший вошел в популярную святыню, спрятав автомат в сумке и стреляя, когда прихожане пытались бежать и прятаться в коридорах.

Стрелявший, опознанный как гражданин Таджикистана, позже скончался в больнице от ран, полученных во время нападения. Официальные лица первоначально заявили, что в результате нападения было убито 15 человек, но позже цифра была изменена до 13.



 

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