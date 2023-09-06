



В Иране бьют тревогу из-за расширения Соглашений Авраама

Министерство иностранных дел Ирана обеспокоено тем, что Тегеран не в состоянии помешать расширению Соглашений Авраама.



По данным иранских СМИ, в Исламской Республике возрастает беспокойство из-за того, что Израиль ведет работу над расширением количества стран, с которыми может нормализовать отношения.



"Неудачная судьба многочисленных планов по нормализации отношений некоторых стран региона с сионистским режимом может послужить уроком для других", - сказали в иранском МИДе.



В Тегеране также выразили обеспокоенность сообщениями о том, что Израиль поддерживает и налаживает связи с мусульманскими странами по всему миру. В отчете упоминаются Саудовская Аравия, Индонезия и другие государства.