



В Иране арестованы две актрисы, снявшие хиджабы

Как сообщает государственное информационное агентство IRNA, Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были задержаны после вызова в прокуратуру для расследования их “провокационных” сообщений в социальных сетях и деятельности в СМИ.



Газиани, активно критиковала разгон протестующих и была арестована за подстрекательство и поддержку “беспорядков, а также за общение с оппозиционными СМИ. 52-летняя кинозвезда уже сообщила, что ее вызвали в суд, а затем опубликовала в Instagram видео, на котором демонстративно снимает хиджаб.



“Возможно, это будет мой последний пост”, – написала она поздно вечером в субботу. “С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как всегда, я с иранским народом до последнего вздоха”.

На видео, которое, похоже, было снято на людной улице, видно, как Газиани с непокрытой головой смотрит в камеру, не говоря ни слова, а затем поворачивается и собирает волосы в хвост.В своем посте на прошлой неделе она обвинила “детоубийцу” – иранское правительство – в “убийстве” более 50 детей.Риахи также была арестован в рамках того же расследования, сообщает IRNA. 60-летняя актриса в сентябре дала интервью лондонскому Иранскому международному телевидению без хиджаба. Она выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини, а также против обязательного ношения хиджаба.Газиани была среди восьми человек, которых прокуратура вызвала в связи с “провокационными” материалами, размещенными в социальных сетях. Среди них были известные актеры Митра Хаджар и Баран Косари, а также Яхья Голмохаммади, тренер футбольного клуба “Персеполис”, резко критиковавший игроков национальной сборной за то, что они “не доводят голос угнетенных людей до властей”.В этом месяце Таране Алидости, одна из самых известных иранских актрис, опубликовала в социальных сетях свою фотографию без обязательного хиджаба и пообещала остаться на родине “любой ценой”. Актриса заявила, что планирует прекратить работу и вместо этого поддерживать семьи убитых и арестованных в ходе подавления протестов.