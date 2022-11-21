В Иране арестованы две актрисы, снявшие хиджабы
Как сообщает государственное информационное агентство IRNA, Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были задержаны после вызова в прокуратуру для расследования их “провокационных” сообщений в социальных сетях и деятельности в СМИ.
Газиани, активно критиковала разгон протестующих и была арестована за подстрекательство и поддержку “беспорядков, а также за общение с оппозиционными СМИ. 52-летняя кинозвезда уже сообщила, что ее вызвали в суд, а затем опубликовала в Instagram видео, на котором демонстративно снимает хиджаб.
“Возможно, это будет мой последний пост”, – написала она поздно вечером в субботу. “С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как всегда, я с иранским народом до последнего вздоха”.
На видео, которое, похоже, было снято на людной улице, видно, как Газиани с непокрытой головой смотрит в камеру, не говоря ни слова, а затем поворачивается и собирает волосы в хвост.
В своем посте на прошлой неделе она обвинила “детоубийцу” – иранское правительство – в “убийстве” более 50 детей.
Риахи также была арестован в рамках того же расследования, сообщает IRNA. 60-летняя актриса в сентябре дала интервью лондонскому Иранскому международному телевидению без хиджаба. Она выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини, а также против обязательного ношения хиджаба.
Газиани была среди восьми человек, которых прокуратура вызвала в связи с “провокационными” материалами, размещенными в социальных сетях. Среди них были известные актеры Митра Хаджар и Баран Косари, а также Яхья Голмохаммади, тренер футбольного клуба “Персеполис”, резко критиковавший игроков национальной сборной за то, что они “не доводят голос угнетенных людей до властей”.
В этом месяце Таране Алидости, одна из самых известных иранских актрис, опубликовала в социальных сетях свою фотографию без обязательного хиджаба и пообещала остаться на родине “любой ценой”. Актриса заявила, что планирует прекратить работу и вместо этого поддерживать семьи убитых и арестованных в ходе подавления протестов.