В Иране анонсировали соглашение об обмене заключенными с США
Сделка по обмену заключенными между Ираном и США будет реализована 17 сентября.
Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики.
Предполагается, что в рамках сделки пятеро иранских заключенных будут освобождены в обмен на пятерых американцев.
В МИД Ирана также отметили, что средства, замороженные в банках Южной Кореи, также будут переведены 17 сентября. Речь идет о переводе Исламской Республике 6 миллиардов долларов.