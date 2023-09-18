



В Иране анонсировали соглашение об обмене заключенными с США

Сделка по обмену заключенными между Ираном и США будет реализована 17 сентября.



Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Исламской Республики.



Предполагается, что в рамках сделки пятеро иранских заключенных будут освобождены в обмен на пятерых американцев.



В МИД Ирана также отметили, что средства, замороженные в банках Южной Кореи, также будут переведены 17 сентября. Речь идет о переводе Исламской Республике 6 миллиардов долларов.

