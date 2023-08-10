



В Ираке запретили использовать термин “гомосексуальность”

Ирак запрещает термин “гомосексуальность“, заявив, что медиа должны вместо него использовать “сексуальное отклонение“. На этой неделе был опубликован соответствующий документ органа по регулированию СМИ арабского государства, пишет miamiherald.com.



Ограничение исходит от Иракской комиссии по коммуникациям и СМИ и распространяется на все телефонные и интернет-компании и их мобильные приложения, сообщает Reuters.



В заявлении говорится, что СМИ было приказано “не использовать термин “гомосексуальность” и использовать правильный термин “сексуальное отклонение”. В последние месяцы шиитские мусульманские группировки в стране выразили свое осуждение гей-сообществу – они сожгли радужные флаги в знак протеста против сожжения Корана в Швеции и Дании.



Также запрещено использование слова “гендер”, хотя точная причина этого остается неясной.



По словам представителя правительства, санкции за использование этих ныне запрещенных терминов еще не установлены, но, вероятно, могут включать штраф.



Другой правительственный чиновник позже заявил, что решения все еще ожидают окончательного утверждения.



По данным Human Rights Watch, организации, занимающейся выявлением злоупотреблений во всем мире, по крайней мере 67 стран в настоящее время имеют национальные законы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые отношения между взрослыми.



