



В Иордании принят "драконовский" закон о киберпреступности

Парламент Иордании в четверг одобрил законопроект о киберпреступности, который правозащитные группы сочли "драконовским", заявив, что он ограничит свободу выражения мнений в королевстве, пишет i24news.



Законопроект был принят с некоторыми из предложенных наказаний, уменьшенных по сравнению с первоначальной версией проекта, хотя тюремное заключение по-прежнему возможно для тех, кто будет признан нарушителем закона. Закон должен быть одобрен сенатом, прежде чем его ратифицирует король и опубликуют в официальном вестнике.



Законопроект принят после того, как 14 неправительственных организаций, в том числе Human Rights Watch и группа по защите цифровых прав Access Now, заявили, что новый "драконовский" законопроект "проложит путь к тревожному всплеску онлайн-цензуры".



Они предупредили, что это "поставит под угрозу цифровые права, включая свободу выражения мнений и право на информацию".



Законопроект предусматривает, что лица, уличенные в "распространении ложных новостей" в Интернете, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком не менее трех месяцев и штрафу в размере от 7000 до 28000 долларов. "Ложные новости" определяются как все, что "влияет на общественный мир и национальную безопасность".



Десятки журналистов в понедельник устроили акцию протеста перед своим профсоюзом, чтобы высказать свои возражения против законопроекта, через неделю после того, как сотни политиков и журналистов призвали отменить закон, назвав его "величайшей угрозой для общества и свободы прессы".



